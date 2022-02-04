Продукция «Башспирта» признана лучшей на конкурсе «Eurasia Spirits Drinks — 2022»

Напомним, что потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года в сравнении с 2020-м выросло на 2% — до 5 л на человека. В Башкирии доля проданного крепкого алкоголя на душу населения медленно растет: если в 2020 году на одного жителя республики без учета возраста приходилось примерно 7,4 литра, то в 2021 году этот показатель увеличился до 7,6 литра.