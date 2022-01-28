«Башспирт» получил престижную награду за организацию Бирского полумарафона

В забеге, который прошел летом 2021 года в Бирске, приняла участие тысяча человек из 72 городов страны. Глава республики Радий Хабиров предложил сделать мероприятие ежегодным.

В рамках 11 региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье АО «Башспирт» получил основной приз жюри за организацию Бирского полумарафона. Компания была номинирована в разделе «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление». Защищала проект пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева. Напомним, масштабный спортивный забег «Дикий мед Бирский полумарафон» прошел в августе 2021 года. В нем участвовали любители спорта из 72 городов России. Организаторами мероприятия выступили компания «Башспирт» совместно с беговым сообществом «Bashrun» и беговым клубом «Ivanov team» при поддержке Правительства РБ и Администрации Бирского района в лице главы Антона Талалова. Специальным гостем и участником забега стал четырехкратный победитель марафонов России 2020 Юрий Чечун. Спортивный праздник посетил и глава республики Радий Хабиров. Фото: Башспирт Как уточнили в пресс-службе «Башспирта», в этом проекте целью компании было продвижение здорового образа жизни, активности и долголетия. Бренд «Дикий мед» был интегрирован в название и фирменный стиль мероприятия, при этом была специально разработана и внедрена спортивная версия головного логотипа компании. Примечательно, что инициативу поддержали известные политики, блогеры-инфлюенсеры и российские марафонцы. — Мы провели настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. Общее количество участников марафона — тысяча человек, это жители 72 городов из 13 субъектов России, причем самому возрастному бегуну было 80 лет, — подчеркнула Люция Давлиева. Не последней заслугой организаторы мероприятия считают органичное вовлечение коллег в спортивное событие — в забеге участвовало 20% коллектива АО «Башспирт». Фото: Башспирт Отметим, что «Дикий мед Бирский полумарафон» прошел получил большой отклик положительных отзывов в прессе и соцсетях, а Радий Хабиров поддержал идею сделать это мероприятие ежегодным.

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