Из-за нового графика работы поликлиник Уфы врачи не могут добраться до дома

Ранее мы писали о том, что поликлиники Уфы переходят на усиленный режим работы. Это связано с большим количеством заболевших в городе, которые приходят за оказанием медицинской помощи. Обстановка в поликлиниках существенно ухудшилась, об этом свидетельствуют огромные очереди заболевших, которые выстраиваются на улицах, где люди стоят буквально часами. Очевидцы сообщали, что многие из очереди бегали греться в магазины рядом и в ближайший торговый центр.