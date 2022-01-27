Главврач Ишимбайской ЦРБ дал первое интервью об «итальянской забастовке» своих врачей

Итальянская забастовка т. е. полный отказ сотрудников от сверхурочной работы и выполнение обязанностей точно в соответствии с указами, должна начаться в Ишимбайской ЦРБ с 4 февраля этого года. Но только в случае, если до этого момента руководство больницы не выполнит требования сотрудников. Подробнее об этом мы писали здесь.