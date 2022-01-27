Главврач Ишимбайской ЦРБ дал первое интервью об «итальянской забастовке» своих врачей

Итальянская забастовка т. е. полный отказ сотрудников от сверхурочной работы и выполнение обязанностей точно в соответствии с указами, должна начаться в Ишимбайской ЦРБ с 4 февраля этого года. Но только в случае, если до этого момента руководство больницы не выполнит требования сотрудников. Подробнее об этом мы писали здесь.
О том, какая обстановка сложилась в больнице после анонсированной акции и что намерено делать руководство, чтобы изменить ситуацию, рассказал главврач учреждения Валерий Шапочкин.
«Предложено сотрудникам скорой медицинской помощи ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ не принимать решений, ухудшающих оказание медицинской помощи населению, — рассказывает Шапочкин, — Минздрав РБ проводит комиссионную проверку и анализ работы скорой медицинской помощи ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ по кадровому, экономическому, лечебному, правовому направлениям».
Также, по словам главврача, принято решение привлечь в качестве помощников фельдшеров «скорой» студентов 4 курсов медицинских колледжей, и врачей, фельдшеров выездных бригад — клинических ординаторов ФГБОУ ВО БГМУ.
Напомним, что Рамиль Резяпов, будучи простым фельдшером, исполнял обязанности управляющего отделением «скорой» помощи. В свою очередь, спустя несколько дней после анонсированной забастовки, активное участие в которой принимал фельдшер, республику потрясла новость о том, что активиста снимают с должности.
«Осенью 2021 г. Заведующий отделением врач скорой помощи Смирнов А.В. уволился в связи с переездом, — вспоминает главврач, — Оставшиеся три врача СМП по состоянию здоровья даже временно отказались от исполнения обязанностей. Было принято решение временно возложить исполнение обязанностей на фельдшера СМП Резяпова Р.Р. до привлечения подходящей кандидатуры».
По словам Шапочкина, образование Резяпова не соответствует квалификационным требованиям для данной должности. Сейчас же пришел сотрудник уже на постоянной основе, в связи, с чем фельдшера попросили освободить должность.
— Никто меня не увольнял, а сняли с должности и. о. зав отделения. Я также как и раньше работаю фельдшером Скорой, — подтверждает сам Резяпов.
Отдельным пунктом среди требований медиков стоит участие профсоюзных организаций в деятельности больницы. В частности речь идет о о том, чтобы учитывать мнение профсоюзной организации, в которой состоит работник при составлении графиков отпусков. Шапочкин подчеркивает, что все действия руководства больницы по этой части выполняются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ
«На основании статьи 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденных работодателем, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, тем самым, больница не нарушает Федеральный Закон Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
«В свою очередь, в соответствии со статьей 16 ФЗ отношение профсоюзов, первичных профсоюзных организаций и их органов с другими представительными органами работников в организации строится на основе сотрудничества, — говорит главврач, — Наличие иных представительных органов работников в организации не может использоваться для воспрепятствования деятельности профсоюзов в соответствии с настоящим ФЗ».
По словам руководителя медучреждения, не последнюю роль в этом вопросе играет численность представителей той или иной организации.
«Преимущественное право по количеству членов профсоюзов имеет первичная профсоюзная организация Ишимбайской ЦРБ, где состоит 760 членов, в первичной профсоюзной организации «Действие» состоит около 100 человек, то есть, график отпусков согласовывает с первичной профсоюзной организацией Ишимбайской ЦРБ, а не с первичной профсоюзной организации «Действие», — подытоживает Шапочкин.
По словам врачей, поставивших подпись в заявлении о забастовке, им объявили о том, что встреча с представителями Минздрава будет проходить индивидуально с каждым из подписавшихся. В формате 15 минут — на каждого человека. Многие восприняли это как попытку давления на отдельных сотрудников
Как говорит о ситуации Шапочкин, было принято решение о проведении открытого диалога в формате приёма граждан. Управляющий ссылается на Федеральный закон № 152-ФЗ РФ О персональных данных, согласно которому информация о выплатах работников является конфиденциальной.
Для рассмотрения вопросов по существу заявленных требований, были выслушаны вопросы и даны ответы каждому работнику — резюмирует управляющий больницей.
Также главврач отмечает, что беседа с представителями Минздрава проходила с сотрудниками скорой медицинской помощи по несколько человек одновременно. Приватной беседа была только у Рамиля Резяпова.
Сотрудники больницы также заявили, что уже неоднократно обращались к руководству по тем или иным вопросам, касательно своей работы и заработной платы. Однако существенных изменений после этого не последовало.
«Ранее члены профсоюза „Действие“ обращались ко мне письменно, но вопросы в их обращениях были иные. Все они были удовлетворены, в том числе и по вопросам надбавок к заработной плате», — сообщает Валерий Шапочкин.
Также главврач подчеркивает, что данное обращение, написанное сразу во все инстанции, было первым по этим вопросам.
Напомним, что ситуация с забастовкой в Ишимбайской ЦРБ начала набирать обороты после того, как сотрудники больницы, объединившись с профсоюзной организацией «Действие», выпустили обращение на имя властей. В своём обращении медики рассказали о сложившейся в стенах больницы ситуации, а также обнародовали ряд требований к руководству больницы. За невыполнение этих требований, медики обещают выйти на итальянскую забастовку с 4 февраля.
«Все восемь обращений от профсоюза „Действие“ за 2020–2021 годы, а также ответы на них, зарегистрированы и подшиты в канцелярии больницы», — подытоживает главврач.
Вопрос о достойной оплате труда медработников стоит наиболее остро среди заявленных требований. Так, по словам медработников, фельдшеры выездных бригад получают 24-29 тысяч рублей, фельдшеры по приему и передаче вызовов — 25-29 тысяч рублей, а водители скорой — 16-23 тысячи рублей. Соответственно, уровень зарплаты специалистов в буквальном смысле спасающих жизни получают меньше средней заработной платы по Башкирии, которая в 2021 году составила чуть более 40 тыс. рублей.
По словам Шапочкина, ситуация с уровнем зарплат в больнице выглядит иначе.
«В результате исполнения комплекса мероприятий по достижению показателей „Дорожной карты по повышению заработной платы“, средняя заработная плата в больнице среди средних медицинских работников составила 31000 руб. (112,9% от плана), врачей — 63200 руб. (111,09% от плана), что является хорошим показателем, — констатирует главврач, — Отдельно к этим суммам все сотрудники СМП получают выплаты за работу с Covid-пациентами из средств ФСС».
Валерий Шапочкин также коснулся и темы стимулирующих надбавок за стаж — данный пункт, в том числе был озвучен среди требований медиков ЦРБ.
«Вернуть медработникам и водителям автомобиля скорой помощи стимулирующую надбавку за стаж в размере 30% к окладу за 3 года, свыше 5 лет — 50, свыше 7 лет — 80%» — звучит формулировка в обращении медработников.
Главврач ссылается на постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015 года № 311 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан»
«В постановлении установлены стимулирующие выплаты в следующем размере: надбавку за выслугу лет в медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую (фармацевтическую) деятельность, рекомендуется устанавливать всем работникам учреждения здравоохранения в зависимости от стажа в следующих размерах: от 3 до 5 лет — 10%; свыше 5 лет — 15%. Это коснулось не только сотрудником СМП, а всех медицинских работников» — резюмирует Валерий Шапочкин.
Всё тот же список требований медиков Ишимбайской ЦРБ содержит в себе и такой пункт: «обеспечить сотрудников скорой медицинской помощи и водителей скорой медицинской помощи летней и осеннее-весенней спецодеждой».
На вопрос о том, неужели сотрудники больницы из-за нехватки униформы вынуждены буквально ходить на работу в домашних штанах, главврач больницы говорит следующее:
«В ноябре 2021 года для отделения скорой медицинской помощи была закуплена и выдана работникам зимняя спецодежда в необходимом количестве, — констатирует Шапочкин, — Выдача летней спецодежды и спецобуви будет организована с наступлением соответствующего времени года, то есть весной этого года».
В свою очередь, «хождение работников в домашних штанах», — по словам руководителя учреждения, — было обусловлено их личным желанием.