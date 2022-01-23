В Уфе скончалась пострадавшая при пожаре на УМПО

Posted 23 января 2022, 06:33
Published 23 января 2022, 06:33
Modified 17 октября 2022, 22:36
Updated 17 октября 2022, 22:36
Пожар на предприятии начался 17 января в цехе промывки деталей. Две женщины были госпитализированы с серьёзными ожогами. Сегодня стало известно, что одна из них скончалась. У женщины было 90 процентов ожогов.
На предприятии продолжается работа комиссии по расследованию несчастного случая, возглавляемая главным государственным инспектором труда Государственной инспекции труда по РБ, — пишут УМПО в официальном заявлении, — Также проводятся дополнительные профилактические мероприятия по охране труда, нацеленные на предупреждение травматизма и несчастных случаев на производстве: дополнительные инструктажи и занятия по технике безопасности и др.
У погибшей остались дочь и сын.