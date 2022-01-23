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Posted 23 января 2022, 06:33

Published 23 января 2022, 06:33

Modified 17 октября 2022, 22:36

Updated 17 октября 2022, 22:36

В Уфе скончалась пострадавшая при пожаре на УМПО

23 января 2022, 06:33
У женщины было 90% ожогов тела

Пожар на предприятии начался 17 января в цехе промывки деталей. Две женщины были госпитализированы с серьёзными ожогами. Сегодня стало известно, что одна из них скончалась. У женщины было 90 процентов ожогов.

На предприятии продолжается работа комиссии по расследованию несчастного случая, возглавляемая главным государственным инспектором труда Государственной инспекции труда по РБ, — пишут УМПО в официальном заявлении, — Также проводятся дополнительные профилактические мероприятия по охране труда, нацеленные на предупреждение травматизма и несчастных случаев на производстве: дополнительные инструктажи и занятия по технике безопасности и др.

У погибшей остались дочь и сын.

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