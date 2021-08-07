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В Уфе произошел пожар на одном из крупных предприятий

7 августа 2021, 15:32
Фото: ufacity.info
Горел фанерно-плиточный комбинат.

Опилки на территории предприятия загорелись сегодня, 7 августа около полудня. На предприятие выехали подразделения 22-го отряда ФПС МЧС России по Башкирии. К тушению пожара дополнительно был привлечен пожарный катер.

В данный момент компетентные органы выясняют причины и обстоятельства возгорания опилок на уфимском предприятии.

Дополнительно отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно с негативным влиянием продолжительной жары в регионе специалисты отмечают рост числа пожаров на объектах инфраструктуры.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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