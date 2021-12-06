Житель Башкирии три года добивается компенсации от Белорецкой ЦРБ за смерть дочери

Напомним, что для Белорецкой ЦРБ это не первая скандальная история с пациентами больницы. Так, в августе 2020 года жительница Белорецка Алсу Заманова перенесла четыре операции в районной больнице, после чего потеряла почку. Женщина полагает, что произошло это из-за халатности врачей Белорецкой ЦРБ. В частности, пациентка подписывала согласие на операцию для очищения почки, однако вместо этого хирурги удалили орган. На этом операции не закончились, потом была операция из-за образования гематомы на месте удаленной почки, а также лапароскопия. Алсу рассказала, что «мучали» ее в больнице три месяца. Она считает, что врачам пришлось пойти на вынужденные меры и провести несколько операций из-за своей халатности. Известно, что в мае этого года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).