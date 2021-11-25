Власти раскрыли, откуда возьмут 50 млрд рублей на подготовку к 450-летию Уфы

Два объекта уже зафиксированы в республиканской инвестиционной программе - Центр борьбы и комплекс гребного слалома. Еще три объекта - Евразийская библиотека, госпиталь ветеранов войн и математический лицей-интернат нового поколения - войдут в ближайшее время.