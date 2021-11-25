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Власти раскрыли, откуда возьмут 50 млрд рублей на подготовку к 450-летию Уфы

25 ноября 2021, 06:05
Фото: 1mediainvest.ru
Об этом заявил глава Минэкономразвития Башкирии Рустем Муратов на заседании Курултая в четверг, 25 ноября.

Муратов отметил, что в настоящий момент примерная сумма на подготовку к 450-летию Уфы составляет более 50 млрд рублей. 24 млрд рублей пойдет из республиканского бюджета, 14,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет.

Два объекта уже зафиксированы в республиканской инвестиционной программе - Центр борьбы и комплекс гребного слалома. Еще три объекта - Евразийская библиотека, госпиталь ветеранов войн и математический лицей-интернат нового поколения - войдут в ближайшее время.

- Ведется большая работа по привлечению федерального финансирования, - добавил Муратов.

#Новости#Валерия Панаева#Экономика
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