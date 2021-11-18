Радий Хабиров утвердил бюджет перечня объектов к 450-летию Уфы

Радий Хабиров подписал распоряжение о перечне объектов, которые построят и благоустроят к 450-летию Уфы и примерные сметы на них. Деньги выделит федеральный и бюджет республики.
Был утвержден следующий список объектов:
Новая Евразийская библиотека - 4 миллиарда;
Хранилище археологических материалов "Городище Уфа-2" - 1,5 миллиарда;
Комплекс сооружений для гребного слалома в Деме - 396 миллионов;
Центр спортивной борьбы (5,3 млрд)Центр фехтования - 700 миллионов;
Математический лицей на 350 ученических и 250 спальных мест - 2,9 миллиарда;
Школа на 2200 мест в Кузнецовском затоне - 2 миллиарда;
Новый корпус и оборудование госпиталя ветеранов войн - 6 миллиардов;
Реконструкция ул. Октябрьской революции - 1,37 миллиарда;
Реконструкция ул. Пугачева - 3,8 миллиарда;
Строительство развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и Пугачева - 3,13 миллиарда;
Строительство улицы генерала Рыленко - 1,57 миллиарда;
Южный обход Уфы в Кузнецовском затоне - 450 миллионов;
Модернизация общественного транспорта - 998 миллионов;
Ремонт мостового перехода через Белую в створе Воровского - 4 миллиарда;
Строительство путепровода через проспект Салавата Юлаева в створе Коммунистической - 1,4 миллиарда;
Благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий - 10 миллиардов.
Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета и бюджета республики - 43,6 миллиардов рублей.