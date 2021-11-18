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Радий Хабиров утвердил бюджет перечня объектов к 450-летию Уфы

18 ноября 2021, 13:19
Фото: rgo.ru
На новые объекты и благоустройство республики из федерального и регионального бюджета власти выделят больше 43 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Радий Хабиров подписал распоряжение о перечне объектов, которые построят и благоустроят к 450-летию Уфы и примерные сметы на них. Деньги выделит федеральный и бюджет республики.

Был утвержден следующий список объектов:

Новая Евразийская библиотека - 4 миллиарда;

Хранилище археологических материалов "Городище Уфа-2" - 1,5 миллиарда;

Комплекс сооружений для гребного слалома в Деме - 396 миллионов;

Центр спортивной борьбы (5,3 млрд)Центр фехтования - 700 миллионов;

Математический лицей на 350 ученических и 250 спальных мест - 2,9 миллиарда;

Школа на 2200 мест в Кузнецовском затоне - 2 миллиарда;

Новый корпус и оборудование госпиталя ветеранов войн - 6 миллиардов;

Реконструкция ул. Октябрьской революции - 1,37 миллиарда;

Реконструкция ул. Пугачева - 3,8 миллиарда;

Строительство развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и Пугачева - 3,13 миллиарда;

Строительство улицы генерала Рыленко - 1,57 миллиарда;

Южный обход Уфы в Кузнецовском затоне - 450 миллионов;

Модернизация общественного транспорта - 998 миллионов;

Ремонт мостового перехода через Белую в створе Воровского - 4 миллиарда;

Строительство путепровода через проспект Салавата Юлаева в створе Коммунистической - 1,4 миллиарда;

Благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий - 10 миллиардов.

Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета и бюджета республики - 43,6 миллиардов рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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