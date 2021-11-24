Каток вместо улицы и нетронутые дворы: что происходит с уборкой снега в Уфе

По данным на 22 ноября 2021 года, в очистке улиц города от снега задействовано 229 единиц спецтехники и 594 дорожных рабочих, а также дворники. Однако многие уфимцы заметили, что если на центральных трассах в черте города снег еще более-менее убирают, то дворы остаются завалены сугробами — то ли дворники не справляются сами, то ли спецтехника не может проехать из-за припаркованных автомобилей или просто ей некогда добраться до дворов.