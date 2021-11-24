Каток вместо улицы и нетронутые дворы: что происходит с уборкой снега в Уфе

Накануне на еженедельном оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер города Сергей Греков заявил об увольнении начальника МБУ за плохую уборку снега в Советском районе.
— Очень негативно себя показал. Мы видим, в каком состоянии улицы Зорге, Карла Маркса, бульвар Ибрагимова. Мы сделали выводы, был уволен начальник Советского МБУ. Надеюсь, что до конца недели вся территория в ненадлежащем состоянии будет приведена в порядок, — прокомментировал ситуацию Греков.
Вспомни, что прошлая зима отличалась обильным снегопадом — в феврале текущего года только за сутки из Уфы вывезли 28 тысяч кубометров выпавшего снега. 3 февраля в Уфе был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда все чиновники, включая мэра города, вышли на уборку улиц. На случай, если подобная ситуация повторится, в каждом районе создали по одному полигону для приемки снегов и еще три дополнительных в Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах города.
Советский район Уфы — к слову, самый густонаселенный из всех — по окончании прошлой зимы стал третьим в антирейтинге районов, где плохо убирали снег, уступив по количеству жалоб на сугробы лишь Октябрьскому и Кировскому районам.
Удивительно, но за пару дней до критики Грекова власти Советского района сообщили, что коммунальщики чистят снег без выходных. На улицах района задействовано 16 рабочих и 18 единиц техники, 116 дворников и 22 спецмашины.
Mkset решил изучить ситуацию с уборкой снега в Уфе, воспользовавшись интерактивной картой «Уфа снежная». Власти анонсировали данный проект в конце января текущего года, после того, как уфимцы атаковали соцсети с жалобами на сугробы на улицах и заваленные снегом дворы.
По данным на 13.00 часов 24 ноября, через портал «Уфа Снежная» на сугробы и снежные завалы оформлены 63 заявки, у 44 из них стоит статус «выполнено». Как видно на карте, большинство заявок оформили жители Октябрьского района, пожаловавшись на снег на улицах Комсомольская, Проспект Октября, Российская и Блюхера.
Что касается улиц Советского района, о которых говорил Греков, то на улице Зорге не значится ни одной заявки, тогда как уфимец пожаловался на уборку снега на бульваре Ибрагимова. А на Карла Маркса по-прежнему лежит никому не нужный снег.
— Почему нельзя сразу почистить всю дорогу??? Или для пешеходов у нас в городе ничего не делается?! , — возмущается мужчина, который, видимо, является частым пассажиром электротранспорта.
Если говорить о центре города, то пока в снегу остается территория Гостиного двора. В районе Зеленой Рощи снежные массы лежат на улицах Рабкоров и Софьи Перовской, а также на Степана Злобина.
— Перед домом Степана Злобина, 40 парковочный карман более чем на 20 машин засыпан снежно ледяной стеной, после уборки техникой, с выходных туда не заехать, — пишет очевидец.
Сразу пять жалоб на плохую уборку снега значится в районе улицы Юрия Гагарина в Сипайлово. Не так много заявок на уборку снега в Черниковке — жители пожаловались на сугробы на улице Победы и Первомайская. Аналогично мало заявок и по Демскому району.
Семь почти одинаковых заявок от жителей Максимовки — там, по словам местных жителей, улицу Сосновскую завалило снегом из-за «хитрости» местного дома творчества. Жильцы считают, что дом творчества перекидывает снег со своей территории на указанную улицу. По данным карты, все заявки в Максимовке отработаны.
По данным на 22 ноября 2021 года, в очистке улиц города от снега задействовано 229 единиц спецтехники и 594 дорожных рабочих, а также дворники. Однако многие уфимцы заметили, что если на центральных трассах в черте города снег еще более-менее убирают, то дворы остаются завалены сугробами — то ли дворники не справляются сами, то ли спецтехника не может проехать из-за припаркованных автомобилей или просто ей некогда добраться до дворов.
Прогноз Уфу в плане снегопада не радует — по данным Башгидромета, в ближайшие три дня на территории республики ожидается небольшой снег, однако местами он усилится, возможна метель.