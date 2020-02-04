В Уфе все чиновники вышли на борьбу со снегом

Вместо очередного оперативного совещания сегодня все чиновники Уфы вышли на уборку снег, исключение не стали делать ни для глав районов, ни для мэра столицы Ульфата Мустафина.
Глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Facebook. Он рассказал, что у чиновников отменены все рабочие встречи, совещания и приемы граждан.
«Пользуясь случаем, хочу обратиться к арендаторам, руководителям предприятий, организаций, торговых точек о необходимости принять участие в субботнике по очистке своих закрепленных территорий», – написал он.
С пламенной речью к жителям столицы обратился и Ульфат Мустафин. Он написал, что сегодня нужно помочь коммунальным службам.
«Работы ведутся круглосуточно. За рычагами управления техникой или с лопатами в руках - стихии противостоят многие сотни людей. Но бороться с последствиями необходимо вместе. Сегодня на борьбу со снежными заносами вышли и сотрудники администраций районов и города. Призываю горожан поддержать эту инициативу!Помощь может заключаться в содействии коммунальным службам, которым непросто убирать снег в заполненных автомобилями дворах», – заявил он.
Напомним, в Уфе введен режим ЧС из-за обильных снегопадов и сильного ветра. Населению порекомендовали не выезжать за город и быть осторожнее на улице.