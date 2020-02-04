В Уфе все чиновники вышли на борьбу со снегом

«Работы ведутся круглосуточно. За рычагами управления техникой или с лопатами в руках - стихии противостоят многие сотни людей. Но бороться с последствиями необходимо вместе. Сегодня на борьбу со снежными заносами вышли и сотрудники администраций районов и города. Призываю горожан поддержать эту инициативу!Помощь может заключаться в содействии коммунальным службам, которым непросто убирать снег в заполненных автомобилями дворах», – заявил он.