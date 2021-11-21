Жители Уфы в соцсетях поделились видео укладки асфальта во время метелей и снегопада

Вчера, 20 ноября очевидцы изрядно удивились укладке асфальта на бульваре Ибрагимова в метель. В мэрии уфимцев предупреждали о том, что с 10 ноября и ориентировочно до 15 ноября в Уфе перестанут ходить трамваи, которые следуют по маршрутам №1 и №10. Ориентировочно до 15 ноября, но срок может увеличиться из-за неблагоприятных метеоусловий.
Было обещано, что капитальный ремонт участка бульвара Ибрагимова на участке от улицы Большая Гражданская до улицы Ленина будет осуществляться лишь при подобающей благоприятной погоде. Вчера ремонтные работы на трамвайных путях на пересечении улицы Большой Гражданской и бульвара Ибрагимова шли и в снег, и в буран. Видео разместил телеканал UTV.
Сегодня аналогичное видео выложили и жители Демского района, поделившись, что в день, когда автолюбителям ГИБДД рекомендовало оставаться дома из-за метелей и снега, вовсю укладывают асфальт.
Также граждане в соцсетях сообщают о том, что с утра обнаружили свои автомобили основательно утонувшие в снегу, который по каким-то причинам не успели убрать коммунальные службы.