Второй этап реконструкции ЖД вокзала в Уфе оценили в 3,9 миллиарда рублей

Так, накануне, 17 ноября, власти Башкирии объявили о завершении первого этапа реконструкции ЖД вокзала в Уфе, который, к слову, продлился 15 лет. На данный момент построены здания «вставка» и «конкорс», также реконструированы существующее здание вокзала, платформа и инженерные сети. Теперь же, в рамках второго этапа, продолжится реконструкция платформы, удлиненного пешеходного тоннеля и будут проводится работы по благоустройству территории.