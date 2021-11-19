Второй этап реконструкции ЖД вокзала в Уфе оценили в 3,9 миллиарда рублей

Так, накануне, 17 ноября, власти Башкирии объявили о завершении первого этапа реконструкции ЖД вокзала в Уфе, который, к слову, продлился 15 лет. На данный момент построены здания «вставка» и «конкорс», также реконструированы существующее здание вокзала, платформа и инженерные сети. Теперь же, в рамках второго этапа, продолжится реконструкция платформы, удлиненного пешеходного тоннеля и будут проводится работы по благоустройству территории.
Как отметил, замначальника Куйбышевской железнодорожной дороги по территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Новиков, на вокзале будет предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Между тем, на заседании «Инвестчаса» заявили, второй этап работ потребует вложений в размере 2 миллиардов рублей.
По словам Радия Хабирова, завершить работы второго этапа планируется в 2024 году.