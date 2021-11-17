Срок сдачи жд-вокзала в Уфе перенесли еще на три года. Его ремонтируют уже 15 лет

Известно, что это далеко не первый случай, когда срок его сдачи переносится. Изначально работы должны были завершиться еще в 2007 году, но окончание работ перенесли на 2012 год. Затем отложили еще на два года. После еще нескольких переносов власти обещали, что вокзал сдадут в 2019 году, но что-то опять пошло не так.