mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Срок сдачи жд-вокзала в Уфе перенесли еще на три года. Его ремонтируют уже 15 лет

17 ноября 2021, 05:24
Фото: 1mediainvest.ru
Вокзал не могут достроить с 2007 года. Окончание ремонтных работ переносилось уже много раз на протяжении 15 лет.

Стало известно, что реконструкция железнодорожного вокзала в Уфе завершится только в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров 16 ноября.

Ремонт вокзала был начат еще 15 лет назад и до сих пор не закончен.

По словам главы Башкирии, первый этап реконструкции уже закончен и до 2024 года власти планируют завершить второй этап.

Известно, что это далеко не первый случай, когда срок его сдачи переносится. Изначально работы должны были завершиться еще в 2007 году, но окончание работ перенесли на 2012 год. Затем отложили еще на два года. После еще нескольких переносов власти обещали, что вокзал сдадут в 2019 году, но что-то опять пошло не так.

В декабре прошлого года начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев говорил о планах завершить строительство в 2021 году.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48