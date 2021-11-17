Срок сдачи жд-вокзала в Уфе перенесли еще на три года. Его ремонтируют уже 15 лет

Стало известно, что реконструкция железнодорожного вокзала в Уфе завершится только в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров 16 ноября.
Ремонт вокзала был начат еще 15 лет назад и до сих пор не закончен.
По словам главы Башкирии, первый этап реконструкции уже закончен и до 2024 года власти планируют завершить второй этап.
Известно, что это далеко не первый случай, когда срок его сдачи переносится. Изначально работы должны были завершиться еще в 2007 году, но окончание работ перенесли на 2012 год. Затем отложили еще на два года. После еще нескольких переносов власти обещали, что вокзал сдадут в 2019 году, но что-то опять пошло не так.
В декабре прошлого года начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев говорил о планах завершить строительство в 2021 году.