Экс-главу Ишимбайского района назначили руководителем аппарата правительства Башкирии

Тем временем новоиспеченный руководитель Аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов на посту главы Ишимбайского района прославился во время массовых протестов на Куштау. По версии активистов, Азамат Абдрахманов был причастен к разгрому палаточного лагеря. В частности, в сети распространилась видеозапись, на которой экс-глава нецензурно выражался. После чего сам Абдрахманов заявлял, что в конфликте принимал участие человек, похожий на него, однако вскоре жители Ишимбая вышли на пикет к зданию администрации района, требуя его отставки, и чиновник извинился за свои действия.