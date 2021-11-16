Экс-главу Ишимбайского района назначили руководителем аппарата правительства Башкирии

Стало известно, что Азамат Абдрахманов спустя несколько часов после известия о сложении полномочий главы Ишимбайского района был назначен руководителем Аппарата правительства Башкирии. Как сообщает пресс-служба правительства, решение о назначении принимал Радий Хабиров.
— Я принял решение назначить его на очень ответственную должность Руководителя Аппарата Правительства республики. Мы внимательно следим за тем, как работают главы и представители муниципалитетов. Это имеет важное значение для подобных управленческих решений, — приводит слова главы региона пресс-служба.
Отметим, что ранее должность руководителя Аппарата 11 лет занимал Илшат Тажитдинов. О кадровых изменениях тогда также сообщил глава Башкирии на оперативном совещании. В частности, глава региона заявил, что должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства разделят. Илшат Тажитдинов — первый заместитель премьер-министра Башкирии — сосредоточится на работе по национальным и инвестиционным проектам. Между тем, по мнению политолога Дмитрия Михайличенко, кадровое изменение означает потерю влияния Тажитдинова в республике и цивилизованный «развод».
Тем временем новоиспеченный руководитель Аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов на посту главы Ишимбайского района прославился во время массовых протестов на Куштау. По версии активистов, Азамат Абдрахманов был причастен к разгрому палаточного лагеря. В частности, в сети распространилась видеозапись, на которой экс-глава нецензурно выражался. После чего сам Абдрахманов заявлял, что в конфликте принимал участие человек, похожий на него, однако вскоре жители Ишимбая вышли на пикет к зданию администрации района, требуя его отставки, и чиновник извинился за свои действия.