Глава Башкирии рассказал об изменениях в структуре правительства региона

Глава Башкирии рассказал об изменениях в структуре правительства региона
Глава Башкирии рассказал об изменениях в структуре правительства региона
Вчера, 13:59ПолитикаЭлина Сайфранова
Данные решения приняты для повышения эффективности правительства республики

На оперативном совещании Радий Хабиров объявил о важных изменениях в структуре правительства Башкирии. Так, на 10% сократится аппарат Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ.

— Мы разделили полпредства и аппарат полпредства. Сделал я это для того, чтобы полпредство активно занималось вопросами инвестиционного привлечения и продвижения республики в Москве, — рассказал о причинах изменений

Далее должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства также разделят. Илшат Тажитдинов — первый заместитель премьер-министра Башкирии — сосредоточится на работе по национальным и инвестиционным проектам.

Изменения затронули и Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Теперь оно преобразовано в Министерство по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

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