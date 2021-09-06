Глава Башкирии рассказал об изменениях в структуре правительства региона

На оперативном совещании Радий Хабиров объявил о важных изменениях в структуре правительства Башкирии. Так, на 10% сократится аппарат Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ.
— Мы разделили полпредства и аппарат полпредства. Сделал я это для того, чтобы полпредство активно занималось вопросами инвестиционного привлечения и продвижения республики в Москве, — рассказал о причинах изменений
Далее должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства также разделят. Илшат Тажитдинов — первый заместитель премьер-министра Башкирии — сосредоточится на работе по национальным и инвестиционным проектам.
Изменения затронули и Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Теперь оно преобразовано в Министерство по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.