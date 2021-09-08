Руководитель Аппарата Правительства Башкирии подвел итоги 11-летней работы

Напомним, что Радий Хабиров на этой недели ввел некоторые изменения в структуру правительства региона. Так, на 10% сокращается аппарат Полпредства Башкирии при Президенте РФ, в частности, Илшат Тажитдинов освободил должность руководителя Аппарата и теперь сосредоточится на работе по национальным и инвестиционным проектам, однако все не так просто.