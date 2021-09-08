Руководитель Аппарата Правительства Башкирии подвел итоги 11-летней работы

Илшат Тажитдинов теперь уже бывший руководитель Аппарата Правительства Башкирии на своей странице в социальных сетях подвел итоги 11-летней работы. В частности, Тажитдинов пишет о компетенции по сопровождению инвестиционных проектов таких как «Кроношпан», благодаря которому, отмечает бывший руководитель, индустриальный парк «Уфимский» был признан «самым эффективным в России парком типа „greenfield“».
Второй проект, о котором пишет Илшат Тажитдинов — открытие Владимиром Путиным завода «Цемикс». Далее на очереди перечисления успехов — завершение программы развития Зауралья и право проведения в Уфе конгресса Апимондии, который состоится в следующем году.
— В ее рамках (программы развития Зауралья — прим. автора) были реализованы сотни инвестиционных проектов и многие затем растиражированные инициативы. В их числе — завоеванное в тяжелой конкурентной борьбе с европейскими странами право проведения 47 конгресса Апимондии в Уфе в 2022 году, — пишет Тажитдинов.
Не обошлось и без МФЦ, по словам бывшего руководителя, сотрудники аппарата там «навели порядок».
Напомним, что Радий Хабиров на этой недели ввел некоторые изменения в структуру правительства региона. Так, на 10% сокращается аппарат Полпредства Башкирии при Президенте РФ, в частности, Илшат Тажитдинов освободил должность руководителя Аппарата и теперь сосредоточится на работе по национальным и инвестиционным проектам, однако все не так просто.
Mkset взял комментарий у политолога Дмитрия Михайличенко и, по мнению эксперта, кадровое изменение означает потерю влияния Тажитдинова в республике и «развод».
— Тажитдинов сокращает своё влияние на процессы управления республикой, но это цивилизованный развод, а не обнуление в стиле Сарбаева. Премьер Андрей Назаров мягко разрулил эту ситуацию, что, думаю, устраивает Тажитдинова. Кадровую политику правительства де-факто определяет Андрей Назаров по согласованию с Р. Хабировым. Вот главный итог этих реконфигураций, - считает Михайличенко.