Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза

В целом по Башкирии мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах увеличился в 2 раза. Активнее всего жители республики закупались на сайтах AliExpress, Wildberries и Ozon. Максимальные цифры по трафику показали покупатели из Уфы, Октябрьского и Стерлитамака. Женщин среди них было в 2 раза больше, чем мужчин.