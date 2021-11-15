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Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза

15 ноября 2021, 11:45
Фото: pixabay.com
Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга».

С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 57% россиян, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей, книгам – 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

В целом по Башкирии мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах увеличился в 2 раза. Активнее всего жители республики закупались на сайтах AliExpress, Wildberries и Ozon. Максимальные цифры по трафику показали покупатели из Уфы, Октябрьского и Стерлитамака. Женщин среди них было в 2 раза больше, чем мужчин.

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