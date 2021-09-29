Разрез «Богатырь» под Новосибирском позволит добывать 10 млн тонн антрацита в год

Во время аукциона на разработку «Богатыря», который прошел летом 2021 года, было обозначено несколько важных условий. Так, компания-победитель обязуется построить по крайней мере пять крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля. Руководство «Коулстара» уже подписало соглашение с судостроительным заводом «Звезда» о производстве пяти балкерных судов класса «Панамакс». Они позволят не только экспортировать уголь, но и оказывать логистические услуги другим участникам отрасли.