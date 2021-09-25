Маленький мистер счастье: в прокат вышла новая комедия Айнура Аскарова «Семья года»

Акцент на этом посыле заметить несложно хотя бы по закадровой музыке, которая во время выступления Рахматулинных крепнет и буквально помогает героям звучать, завоевывая места в сердцах всех подряд. Переживание собственной неидеальности практически сведено на нет — в конечном счете это не становится ни решающим фактором в конкурсе, ни поводом для дальнейшего самоанализа героев. Любите свои корни и в нужный момент это вам поможет — советуют авторы фильма, выступая «богом из машины» и стабилизируя обстановку внутри семьи без каких-либо видимых причин. После бесконечного топтания персонажей на месте этот ход воспринимается как долгожданное, но безыскусное решение, которое делает фильм менее жизнеспособным, чем он мог бы быть. С одной стороны, к подобному располагает сказочность самой истории (в мультяшных титрах на экране неслучайно окажутся «Сказки» Пушкина), которая и вовсе завершается двойным новогодним чудом. С другой стороны, этим решением как будто бы сами авторы говорят, что только некая высшая сила способна объединить таких разных людей — и больше никто.