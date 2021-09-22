Тимур Хакимов: «Кадровый голод — главная проблема бизнеса сегодня»

«Согласно изменениям в ФЗ № 179, исправительные центры теперь могут создаваться на предприятиях любой формы собственности. Мы на базе одного из наших предприятий-членов открываем общежитие, наполняем его специалистами разных профессий из числа осужденных. Они проживают в одном месте, при этом государство не несет затрат на их содержание. Бизнес платит зарплату в один МРОТ (около 13 тысяч рублей), главное- осужденные получают возможность адаптироваться в обществе», — сообщил Тимур Хакимов.