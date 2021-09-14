В Башкирии мамы детей-инвалидов объявили голодовку из-за волокиты с социальным жильем

Марат Закиров в разговоре с корреспондентом вспомнил все злоключения родителей в борьбе за права своих детей. Среди последних ярких событий – в июле семьи признали потерпевшими в деле возбуженным в марте по статье халатность, однако решения суда еще нет и пока не предвидится, а признание семей потерпевшими не принесло движения в ситуацию. Родителям конечно и сейчас предлагают жилье, однако качество помещений не устраивает родителей. Так Закировым предложили жилье в доме, который изношен на 72% (опустим то, что рыночная стоимость жилья по факту оказалась куда ниже заявленной в аукционе), Миниахметовым – расположенное в промзоне города, семья Габдрахмановых и вовсе получила жилье, пригодное лишь для временного проживания. Этим летом все эти претензии от туймазинцев выслушал лично Хабиров, которого родителям удалось застать после игры в «Туймазы-Арены». Выслушав жителей тогда он сообщил, что прокуратура разбирается и назначены экспертизы.