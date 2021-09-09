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Радий Хабиров предрек скорое исчезновение ПАЗиков с автобусных маршрутов Уфы

9 сентября 2021, 09:52
Фото: fs.fotobus.msk.ru
«Кто не с нами, тот, значит, не будет здесь работать» – заявил глава Башкирии и назвал срок исчезновения автобусов.

На Прямой линии, которая прошла вчера, 8 сентября в ЦУРе Башкирии обсуждали и многострадальный транспортный вопрос в столице региона, в котором уже многие годы власти пытаются навести порядок.

Отвечая на вопрос о транспортной проблеме в городе Радий Хабиров сразу обозначил вину в ней управленцев из администрации башкирской столицы. Хабиров обозначил и срок исчезновения ПАЗиков с улиц Уфы – до конца 2021 года. Эти изменения – вопрос эстетики и безопасности, так объяснил их глава региона.

ПАЗик хорошая машина, но Уфа – столица миллионного города. И мы имеем право устанавливать те правила, которые считаем возможными, и определять те виды автотранспорта, которые должны возить людей. Кто не с нами, тот, значит, не будет здесь работать

Интересно заметить и то, что судьба имеющихся ПАЗиков решена и они будут направлены в другие города Башкирии, видимо в городах, которые не являются миллионниками ПАЗики на маршрутах общественного транспорта вполне уместны

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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