«Наша Родина горит!»: в Башкирии опубликовали призыв на борьбу с лесными пожарами

Сообщается также, что на борьбу с пожарами из Уфы в Бурзянский район направлен дополнительный эшелон аэромобильной группировки Главного управления МЧС России РБ в составе семи единиц техники и 50 человек. Для обеспечения устойчивой связи и передачи оперативной информации с места тушения лесных пожаров из столиц республики к месту событий также выдвинулся мобильный узел связи.