«Наша Родина горит!»: в Башкирии опубликовали призыв на борьбу с лесными пожарами

По словам автора видео, огнем охвачена почти вся территория заказника Шайтан-тау. Девушка обратила внимание на то, что на месте событий мало техники, поэтому огнеборцы просто не успевают делать санитарные полосы для предотвращения распространения огня..
- Нужна огласка по поводу этой беды! Нужна техника и вертолёты! Нужны волонтёры в деревню Малоарслангулово(Вазям)! Связи в деревне нет. Волонтёрам нужно с собой: лопаты, рации, удобная одежда и обувь, пожарный рюкзак, - говорится в опубликованном сообщении.
В видеоролике представлены текущие тревожные события, которые автор комментирует словами «Наша Родина горит!».
- В понедельник многие разъедутся на работу, по домам, И тут останется совсем мало людей. Волонтеры, приезжайте к нам на помощь! – звучит призыв за кадром.
Тем временем, по последним данным регионального управления МЧС, на территории Башкирии по ситуации на утро 8 августа зарегистрировано еще 11 очагов лесных пожаров на общей площади 47,85 га.
Общими усилиями удалось ликвидировать семь очагов лесных пожаров на общей площади 91,77 га в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зианчуринском и Зилаирском районах. Но продолжают действовать 22 очага лесных пожаров на общей площади 1673,2 га. Из них в Хайбуллинском районе - 3 очага, в Бурзянском районе - 12 очагов, в Зилаирском районе - 4 очага, в Зианчуринском районе - 3 очага, в Кугарчинском районе - один очаг.
Из них, по официальным данным, локализованы 7 очагов лесных пожаров на общей площади 299,6 га.
- Продолжается тушение пожаров. Проводится опашка. Группировка сил и средств постоянно наращивается. На данный момент на тушение задействовано 619 человек и 142 единиц техники. Проводится мониторинг лесопожарной обстановки самолетом АН-2 и беспилотными летательными аппаратами МЧС России. Угроза населенным пунктам отсутствует, перехода огня на жилые строения не допущено, - говорится в сводке спасателей.
Сообщается также, что на борьбу с пожарами из Уфы в Бурзянский район направлен дополнительный эшелон аэромобильной группировки Главного управления МЧС России РБ в составе семи единиц техники и 50 человек. Для обеспечения устойчивой связи и передачи оперативной информации с места тушения лесных пожаров из столиц республики к месту событий также выдвинулся мобильный узел связи.
- В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативных штаб. Ситуация с лесными пожарами находится на контроле, - отчитались представители МЧС.