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В районе Башкирии уже несколько дней продолжаются лесные пожары

6 августа 2021, 10:26
Фото: Скриншот с видео
Пожар начался еще два дня назад.

Пожар в Хайбуллинском районе, в пяти километрах от села Большеабишево, где загорелась сухая трава, начался 4 августа. Огонь перешёл из Кувандыка в Оренбургской области, сообщили Mkset в МЧС Башкирии.

Площадь пожара составила 10 гектар — 7 гектар травы и 3 гектара леса. Из-за сильного ветра огонь распространился на территории деревни Малоабишево, где никто не живёт с 2015 года, и Абишевского сельского совета, где сгорели три строения.

По последним данным, в республике действуют три пожара в Хайбуллинском и один в Зилаирском районах, общая площадь которых составляет 542,3 гектара. Огонь тушат 85 единиц спецтехники и 225 человек, среди которых сотрудники лесопожарных формирований, МЧС России, противопожарной службы республики и волонтёры. Также от МЧС республики направили 8 единиц техники и 50 человек, а также три автоцистерны, бульдозеры компании «Башмедь».

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, поскольку везде обустроена противопожарная минерализованная полоса. Самолет АН-2 и беспилотные летательные аппараты мониторят ситуацию.

Замначальника управления главы республики по социальным коммуникациям Алексей Дербенко сообщил Mkset, что все пожары в районах локализованы. На месте работает штаб МЧС под руководством Фарита Гумерова.

Напомним, трава горела также возле деревни Акташ Хайбуллинского района. Пожар произошёл в 500 метрах от детского лагеря, из-за задымления 72 детей и 4 сотрудников учреждения эвакуировали на автобусах в село Акъяр. Уже к 20:00 часам родители забрали детей, жалоб от взрослых не поступало.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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