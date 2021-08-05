Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболу

Все матчи в видеосервисе Wink буду транслироваться в прямом эфире. Первый матч сезона можно будет посмотреть уже 6 августа: «Монако» сыграет с клубом «Нант». Трансляция начнется в 21:55 по московскому времени на телеканале «Футбол 2».