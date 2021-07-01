Финальная серия Кубка Стэнли — 2021 доступна в видеосервисе Wink

«Монреаль Канадиенс» — старейший (основан в 1909 году) и самый титулованный клуб НХЛ, обладатель 24 Кубков Стэнли, но последний раз это было в далеком 1993 году. В «Монреале» выступает защитник Александр Романов, который впервые принимает участие в плей-офф, но уже мечтает о кубке.