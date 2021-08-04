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Еще в одном лагере «Чайка» в Башкирии у детей выявили коронавирус

4 августа 2021, 15:41
Фото: 1MediaInvest
Всего в лагере отдыхали 342 ребёнка и работали 47 сотрудников.

В детском оздоровительном лагере «Чайка» в Стерлитамакском районе отдыхающие дети заболели коронавирусом. Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту.

COVID-19 обнаружили у 45 детей и одного сотрудника. Все заболевшие и контактирующие с зараженными уже уехали из лагеря, сейчас они лечатся от инфекции. В учреждении проведена дезинфекция.

Доследственная проверка показала, что руководство лагеря допустило неполное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. После расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка.

Напомним, в июле коронавирус уже находили у отдыхающих детей в лагере с таким же названием, но в Дюртюлинском районе. Тогда COVID-19 подтвердился у четверых детей. Позже в министерстве образования Башкирии сообщили, что впервые заболевание выявили у девятилетнего ребёнка. Этот случай заражения в ведомстве назвали «занесённым», а затем он заразил остальных детей.

Вчера, 3 августа, Следком Башкирии сообщил о начале проверки детского лагеря имени Николая Гастелло в Караидельском районе, где коронавирусную инфекцию нашли у шестерых детей и пяти работников.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания потребовал провести проверку детских лагерей, где были выявлены вспышки коронавируса, а их руководство уволить.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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