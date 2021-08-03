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СК начал проверку в одном из детских лагерей Башкирии, где была вспышка коронавируса

3 августа 2021, 19:30
Фото: gastello-ufa.ru
Следственный комитет Балтачевского межрайонного отдела начинает проверку в оздоровительном лагере по факту заражения детей коронавирусом.

В детском оздоровительном лагере имени Николая Гастелло в Караидельском районе выявлены случаи заражения COVID-19. Инфекция была подтверждена у 11 человек, шесть из которых - дети.

На данный момент начинается доследственная проверка по части 1, статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках проверки будет устанавливаться в каком объеме выполнялись противоковидные меры руководством и сотрудниками лагеря, а также соответствовали ли оказываемые услуги установленным нормам.

Всего в этот период в детском лагере находилось 158 детей и 43 сотрудника, все заболевшие и те, кто находился с ними в контакте, вывезены с территории детского учреждения.

Напомним, что ранее глава Башкирии во время оперативного совещания потребовал провести проверку детских лагерей, где были обнаружены вспышки коронавируса и уволить их руководителей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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