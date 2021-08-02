Глава Башкирии поинтересовался у министра образования, не сорвет ли он летний отдых

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что по поручению Хабирова на прошлой неделе совместно с Роспотребнадзором были организованы мобильные группы. Они объехали 45 из 49 действующих лагерей, где были обнаружены недочеты в виде отсутствующего антисептика.
Также сообщается о том, что контроль осуществляется на должном уровне. Мобильные группы проверяли наличие и осуществление термометрии, проверяли наличие отрицательного ПЦР-теста у всех взрослых работников лагерей.
– Везде работают переносные и стационарные обеззараживатель воздуха, ситуация стабилизировалась. 4 или 3 смена я уверен пройдут в штатном режиме, – заявил Хажин.
Напомни, что на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о том, что очаги распространения коронавирусной инфекции найдены в 10 детских лагерях Башкирии. Радий Хабиров резко раскритиковал деятельность в этой части работу министерства образования, потребовал провести проверку в учреждениях и уволить руководителей допустивших заражением ковидом.