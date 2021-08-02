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Глава Башкирии поинтересовался у министра образования, не сорвет ли он летний отдых

2 августа 2021, 08:10
Фото: 1mediainvest
Айбулат Хажин заверил главу, что ситуация в летних лагерях в целом стабильная, за исключением отсутствующего антисептика в нескольких лагерях.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что по поручению Хабирова на прошлой неделе совместно с Роспотребнадзором были организованы мобильные группы. Они объехали 45 из 49 действующих лагерей, где были обнаружены недочеты в виде отсутствующего антисептика.

Также сообщается о том, что контроль осуществляется на должном уровне. Мобильные группы проверяли наличие и осуществление термометрии, проверяли наличие отрицательного ПЦР-теста у всех взрослых работников лагерей.

– Везде работают переносные и стационарные обеззараживатель воздуха, ситуация стабилизировалась. 4 или 3 смена я уверен пройдут в штатном режиме, – заявил Хажин.

Напомни, что на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о том, что очаги распространения коронавирусной инфекции найдены в 10 детских лагерях Башкирии. Радий Хабиров резко раскритиковал деятельность в этой части работу министерства образования, потребовал провести проверку в учреждениях и уволить руководителей допустивших заражением ковидом.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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