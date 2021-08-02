Глава Башкирии поинтересовался у министра образования, не сорвет ли он летний отдых

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что по поручению Хабирова на прошлой неделе совместно с Роспотребнадзором были организованы мобильные группы. Они объехали 45 из 49 действующих лагерей, где были обнаружены недочеты в виде отсутствующего антисептика.