Мусорный полигон в Новых Черкассах под Уфой снова загорелся

Напомним, свалка горит не в первый раз. Крупный пожар произошёл в конце июня. Затем мусор загорелась снова. Владельцем свалки является МУП «Спецавтохозяйство» Уфы. Корреспонденты Mkset побывали на месте горения свалки. По словам журналистов, в дыму от пожара постоянно слышались хлопки и чувствовался запах гари. В МУП «Спецавтохозяйство» утверждали, что причиной пожара на полигоне стала жаркая погода и парниковый эффект. Однако природоохранная прокуратура Башкирии выявила нарушения на мусорном полигоне, которые могли стать причиной пожаров. После произошедшего глава Башкирии Радий Хабиров пообещал отправить в отставку руководство полигона, если мусор загорится снова. Срок эксплуатации полигона планируют продлить еще на 15-17 лет.