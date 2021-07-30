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Мусорный полигон в Новых Черкассах под Уфой снова загорелся

30 июля 2021, 08:56
Фото: Администрация Уфы
Сегодня утром, 30 июля, в поселке Новые Черкассы Уфы снова загорелся мусор на полигоне. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров, также огонь охватил 50 квадратных метров резины, сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Для тушения привлекли три единицы техники столичного Управления пожарной охраны, четыре машины МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», четыре единицы Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы и поливомоечные машины. На полигон также выехал главный инженер МУП «САХ» Раис Тимербулатов.

Огонь потушили в 05:34. Никто не пострадал. Задымление от возгораний не повлияло на здоровье горожан. График завоза мусора не сбился.

В мэрии города считают, что свалка загорелась в результате поджога мусора неустановленными лицами. Возгорания выявили одновременно в трёх местах, причём они произошли во время дождя.

Напомним, свалка горит не в первый раз. Крупный пожар произошёл в конце июня. Затем мусор загорелась снова. Владельцем свалки является МУП «Спецавтохозяйство» Уфы. Корреспонденты Mkset побывали на месте горения свалки. По словам журналистов, в дыму от пожара постоянно слышались хлопки и чувствовался запах гари. В МУП «Спецавтохозяйство» утверждали, что причиной пожара на полигоне стала жаркая погода и парниковый эффект. Однако природоохранная прокуратура Башкирии выявила нарушения на мусорном полигоне, которые могли стать причиной пожаров. После произошедшего глава Башкирии Радий Хабиров пообещал отправить в отставку руководство полигона, если мусор загорится снова. Срок эксплуатации полигона планируют продлить еще на 15-17 лет.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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