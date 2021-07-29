В Уфе без лицензии добывали песчано-гравийную смесь на территории структуры Ростеха

– Это распространенное такое у нас правонарушение в республике. Мы уже выявили таких случаев несанкционированной добычи порядка 4-х. Вчера я направил обращение в МВД. Копию направил в Росприроднадзор и Минэкологии. Длительное время в районе Мелькомбината происходила добыча песчано-гравийной смеси без лицензионного соглашения. Это можно сформулировать как хищение государственного имущества и незаконное предпринимательство, – приводит слова Бурлакова «Эху Москвы в Уфе».