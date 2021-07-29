Горящий мусорный полигон в Черкассах под Уфой планируют использовать еще 17 лет

- Когда вводили отдельную плату за вывоз мусора, говорили, что эти деньги пойдут на строительство мусороперерабатывающих предприятий, а мусорные полигоны канут в лета и будут рекультивированы. Поэтому и срок эксплуатации свалки в Черкассах продлили немного, чтобы за это время успеть накопить деньги и выполнить свои обещания. Но обещать не значит жениться? 0 негодует активист.