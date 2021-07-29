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Горящий мусорный полигон в Черкассах под Уфой планируют использовать еще 17 лет

29 июля 2021, 08:57
Фото: Mkset.ru
Мусорный полигон в поселке Новые Черкассы под Уфой, на котором произошли пожары в конце июня, планируют использовать ещё 15-17 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях общественник Альберт Рахматуллин.

О планах продлить срок эксплуатации полигона сообщили ему в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Уфы. Свалку должны закрыть в 2023 году, но сейчас рассматривается проект реконструкции полигона, благодаря которому его смогут использовать ещё 15-17 лет.

- Когда вводили отдельную плату за вывоз мусора, говорили, что эти деньги пойдут на строительство мусороперерабатывающих предприятий, а мусорные полигоны канут в лета и будут рекультивированы. Поэтому и срок эксплуатации свалки в Черкассах продлили немного, чтобы за это время успеть накопить деньги и выполнить свои обещания. Но обещать не значит жениться? 0 негодует активист.

Напомним, крупный мусорный загорелся 20 июня. Той же ночью жители города почувствовали неприятный запах. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Свалка принадлежит МУП «Спецавтохозяйство» Уфы. Корреспонденты Mkset побывали на месте горения гигантской свалки в поселке Новые Черкассы. Дым от пожара успел накрыть город. По словам журналистов, в дыму постоянно слышались хлопки. Даже находясь с подветренной стороны и не менее чем в 300 метрах от очага горения, запах был невыносимым.

После пожара на свалке в Черкассах уфимцы создали движение «СтопСАХ». Общественники требуют прекратить травить Уфу и интересуются, куда идут миллиарды, которые уфимцы платят за вывоз и утилизацию мусора.

Как сообщили журналисту Mkset в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство», причиной возгорания твердых коммунальных отходов на полигоне размером 50 гектаров стала жаркая погода и парниковый эффект. Однако недавно природоохранная прокуратура Башкирии обнаружила нарушения на мусорном полигоне, касающиеся его эксплуатации. Предполагается, что они могли стать причиной пожаров в конце июня. В начале июля Хабиров пообещал отправить в отставку владельца полигона, однако пока этого не произошло.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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