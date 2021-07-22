Башкирия обновит городской общественный транспорт в лизинг

Напомним, на авиасалоне МАКС-2021, который проходит в городе Жуковском с 20 по 25 июля, впервые представили стенд Башкирии. От республики на мероприятии представили модернизированный вертолёт Ка-32А11М и систему пожаротушения СП-32 с водяной пушкой.