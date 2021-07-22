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Башкирия обновит городской общественный транспорт в лизинг

22 июля 2021, 11:12
Фото: Пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обновления городского транспорта и воздушных судов.

Республика сможет покупать у компании в лизинг автобусы и вертолёты для системы здравоохранения, лесного хозяйства, спасательных служб.

— Механизм лизинга — это возможность в кратчайшие сроки приобрести нужное оборудование для нашей экономики. Например, благодаря этому инструменту аграрии республики успешно обновляют парк сельхозтехники, — отметил Радий Хабиров.

По словам Максима Калинкина, подписанное соглашение придаст «новый импульс» развитию социально-экономической инфраструктуры республики и большему привлечению инвестиций за счёт лизингового финансирования.

Напомним, на авиасалоне МАКС-2021, который проходит в городе Жуковском с 20 по 25 июля, впервые представили стенд Башкирии. От республики на мероприятии представили модернизированный вертолёт Ка-32А11М и систему пожаротушения СП-32 с водяной пушкой.

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#Новости#Александра Константинова#Экономика
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