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Башкирия презентовала модернизированный вертолет Ка-32А11М на авиасалоне МАКС-2021

21 июля 2021, 14:08
Фото: Пресс-служба главы Башкирии
Сегодня, 21 июля, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 глава Башкирии Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков представили модернизированный вертолёт Ка-32А11М и систему пожаротушения СП-32 с водяной пушкой.

Представленная продукция производится на Кумертауском авиационном производственном предприятии, сообщает пресс-служба главы республики.

Модернизированный Ка-32А11М имеет «стеклянную кабину» с системой бортового радиоэлектронного оборудования и более мощные двигатели, которые улучшили лётные характеристики для работы в жарких и горных регионах. Грузоподъёмность вертолёта увеличилась примерно на 1 600 килограммов. Также на вертолёте можно установить дополнительное навигационное, оптико-электронное и поисковое оборудование. На Ка-32А11М теперь можно летать в ночное время с очками ночного видения.

Новая система пожаротушения СП-32 представляет собой бак объемом четыре тонны, разделённый на четыре отсека. Благодаря запатентованной системе створок с цифровым управлением их можно открывать попарно или поочерёдно и регулировать углы их открытия, чтобы увеличить время сброса воды. Система может в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за минуту и добавить в неё до 400 литров пеноагента. Также система оснащена электрическим обогревом, поэтому её можно использовать зимой при температуре до –20 градусов.

По словам гендиректора компании «Вертолёты России» Андрея Богинского, в дальнейшем планируется оформить европейский сертификат на Ка-32А11М, чтобы расширить географию поставок в страны Евросоюза.

— Мы считаем, что многофункциональная машина Ка-32А11М будет востребована на международном рынке, поскольку отвечает всем предъявляемым пожарными службами требованиям. Новые заказы позволят загрузить кумертауское предприятие работой на многие годы вперёд, — отметил он.

Напомним, МАКС-2021 проходит в городе Жуковском с 20 по 25 июля. От Башкирии на авиасалоне работают Кумертауское авиационное производственное предприятие, Уфимское приборостроительное производственное объединение, «ОДК-УМПО», предприятия «Техпромсервис», «Двигатели для авиации», «Уфа механика», региональное отделение Федерации космонавтики России и вуз УГАТУ.

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