Башкирия презентовала модернизированный вертолет Ка-32А11М на авиасалоне МАКС-2021

Новая система пожаротушения СП-32 представляет собой бак объемом четыре тонны, разделённый на четыре отсека. Благодаря запатентованной системе створок с цифровым управлением их можно открывать попарно или поочерёдно и регулировать углы их открытия, чтобы увеличить время сброса воды. Система может в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за минуту и добавить в неё до 400 литров пеноагента. Также система оснащена электрическим обогревом, поэтому её можно использовать зимой при температуре до –20 градусов.