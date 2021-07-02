Жительница Уфы пожаловалась на отсутствие вакцины в поликлиниках

— Обошла 3 поликлиники, вакцины нет, без прививки на работу не пустят, начинаются проверки. Звонила в антиковидный центр, вакцина, сказали, будет в понедельник, вероятно! Опять пробег по поликлиникам, куда поступила. По телефону не говорят в какую поликлинику поступила вакцина. А в регистратуру поликлиник не дозвониться! — выразила негодование Марина.