Жительница Уфы пожаловалась на отсутствие вакцины в поликлиниках

Уфимка Марина Пономарева пожаловалась Радию Хабирову на отсутствие вакцин от коронавируса в поликлиниках. Свое обращение она оставила на личной странице главы республики в соцсетях сегодня, 2 июля.
По рассказу женщины, она обошла 3 поликлиники, но в ней не оказалось необходимого компонента прививки. Она обеспокоена тем, что без вакцинации ее не допустят к работе.
— Обошла 3 поликлиники, вакцины нет, без прививки на работу не пустят, начинаются проверки. Звонила в антиковидный центр, вакцина, сказали, будет в понедельник, вероятно! Опять пробег по поликлиникам, куда поступила. По телефону не говорят в какую поликлинику поступила вакцина. А в регистратуру поликлиник не дозвониться! — выразила негодование Марина.
Ранее о вакцинации высказался министр здравоохранения Максим Забелин. А его заместитель Игорь Засядкин сравнил тех, кто отказывается вакцинироваться "плоскоземельщиками".