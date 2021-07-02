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Жительница Уфы пожаловалась на отсутствие вакцины в поликлиниках

2 июля 2021, 04:35
Фото: 1mediainvest.ru
Из-за отсутствия прививки, женщину могут не допустить к работе.

Уфимка Марина Пономарева пожаловалась Радию Хабирову на отсутствие вакцин от коронавируса в поликлиниках. Свое обращение она оставила на личной странице главы республики в соцсетях сегодня, 2 июля.

По рассказу женщины, она обошла 3 поликлиники, но в ней не оказалось необходимого компонента прививки. Она обеспокоена тем, что без вакцинации ее не допустят к работе.

— Обошла 3 поликлиники, вакцины нет, без прививки на работу не пустят, начинаются проверки. Звонила в антиковидный центр, вакцина, сказали, будет в понедельник, вероятно! Опять пробег по поликлиникам, куда поступила. По телефону не говорят в какую поликлинику поступила вакцина. А в регистратуру поликлиник не дозвониться! — выразила негодование Марина.

Ранее о вакцинации высказался министр здравоохранения Максим Забелин. А его заместитель Игорь Засядкин сравнил тех, кто отказывается вакцинироваться "плоскоземельщиками".

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#Новости#Вакцинация#Анастасия Десяткина#Общество
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