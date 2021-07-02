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В Башкирии за первые дни июля три ребенка выпали из окна

2 июля 2021, 13:43
Фото: 1MediaInvest
В Башкирии участились случаи выпадения из окон малолетних детей. В Следкоме республики сообщили, что за последние два дня зафиксировано три таких происшествия.

Так, 1 июля в поселке Чишмы четырёхлетняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых, самостоятельно залезла на подоконник и выпала из окна с высоты четвёртого этажа. Девочка получила множество травм и была госпитализирована.

В тот же день в Уфе трёхлетняя девочка была дома с 7-летним братом пока родители находились на работе. Дети открыли окна и девочка, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна 9 этажа. Сейчас ребенок находится в больнице.

В Нефтекамске сегодня, 2 июля, полуторагодовалая девочка гостила у бабушки с дедушкой. В один момент ребенок остался без присмотра, при помощи детского стула забрался на подоконник и выпал из окна девятого этажа. От полученных травм девочка скончалась.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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