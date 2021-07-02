В Башкирии за первые дни июля три ребенка выпали из окна

Так, 1 июля в поселке Чишмы четырёхлетняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых, самостоятельно залезла на подоконник и выпала из окна с высоты четвёртого этажа. Девочка получила множество травм и была госпитализирована.
В тот же день в Уфе трёхлетняя девочка была дома с 7-летним братом пока родители находились на работе. Дети открыли окна и девочка, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна 9 этажа. Сейчас ребенок находится в больнице.
В Нефтекамске сегодня, 2 июля, полуторагодовалая девочка гостила у бабушки с дедушкой. В один момент ребенок остался без присмотра, при помощи детского стула забрался на подоконник и выпал из окна девятого этажа. От полученных травм девочка скончалась.