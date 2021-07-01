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В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок

1 июля 2021, 05:30
Фото: karelia.news
Малыш уцелел чудом.

Происшествие случилось накануне вечером, 30 июня в одной из многоэтажек по улице Борисоглебского.

Малыш, которому не исполнилось и двух лет сумел взобраться на подоконник, а затем облокотился на москитную сетку.

Тревогу забили соседи, которые увидели упавшего ребенка и срочно позвонили в службу 112. В это время, мама малыша находилась в другой комнате с младшим грудным ребенком.

- Ребенок остался жив и был госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Ранее в Уфе произошел аналогичный случай. Из окна многоквартирного дома в Сипайлово выпал из окна второго этажа. Мальчик отделался травмами и был доставлен в больницу.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Происшествия
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