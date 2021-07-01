В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок

Происшествие случилось накануне вечером, 30 июня в одной из многоэтажек по улице Борисоглебского.
Малыш, которому не исполнилось и двух лет сумел взобраться на подоконник, а затем облокотился на москитную сетку.
Тревогу забили соседи, которые увидели упавшего ребенка и срочно позвонили в службу 112. В это время, мама малыша находилась в другой комнате с младшим грудным ребенком.
- Ребенок остался жив и был госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Ранее в Уфе произошел аналогичный случай. Из окна многоквартирного дома в Сипайлово выпал из окна второго этажа. Мальчик отделался травмами и был доставлен в больницу.