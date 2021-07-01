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Золотые аллеи: в Башкирии чиновники подозреваются в мошенничестве

1 июля 2021, 04:26
Фото: Дамир Климин/salavatlife/vk.com
Городская администрация оплатила установку металлических заборов за 40 миллионов рублей.

Прокуратура республики выявила факт мошенничества в городе Салават.

Выяснилось, что в 2019 году местная администрация оплатила подрядчику 40 миллионов рублей для благоустройства аллеи. Однако недобросовестный подрядчик вместо обещанных парковых фонарей и ограждения из чугунного литья установил светильники на стальной опоре и металлический забор. Тем не менее это не смутило местных властей и они оплатили полную стоимость работу, которая по факту составила 5 миллионов рублей.

- Материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц муниципалитета и коммерческой фирмы направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статьям злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере, — прокомментировали в прокуратуре республики.

Ранее стало известно о том, что сирота из города Салават обвиняет волонтера и приемную семью в мошенничестве.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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