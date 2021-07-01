Золотые аллеи: в Башкирии чиновники подозреваются в мошенничестве

Выяснилось, что в 2019 году местная администрация оплатила подрядчику 40 миллионов рублей для благоустройства аллеи. Однако недобросовестный подрядчик вместо обещанных парковых фонарей и ограждения из чугунного литья установил светильники на стальной опоре и металлический забор. Тем не менее это не смутило местных властей и они оплатили полную стоимость работу, которая по факту составила 5 миллионов рублей.