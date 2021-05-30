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В Башкирии иномарка сбила гужевую повозку, пострадало пять человек

30 мая 2021, 06:09
Фото: Динар Гильмутдинов/Telegram
У одной пассажирки ампутировали стопу, а лошадь, которая везла повозку, пришлось усыпить.

29 мая около 10 часов в Мечетлинском районе на 3 км автодороги Новомуслимово-Емаши-Карлыханово иномарка наехала на гужевую повозку с пятью пассажирами. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По предварительным данным, жители деревни Новомуслимово направлялись на праздник, который планировался около их села. При повороте налево на гужевую повозку совершила наезд попутная «Тойота Авенсис» под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района.

Пять человек получили травмы, у одной из пассажирок — женщины 65 лет — травматическая ампутация стопы.

Фото: Динар Гильмутдинов/Telegram

Лошадь, которая везла повозку, также получило травмы, специалистам пришлось ее усыпить.

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