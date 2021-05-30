В Башкирии иномарка сбила гужевую повозку, пострадало пять человек

29 мая около 10 часов в Мечетлинском районе на 3 км автодороги Новомуслимово-Емаши-Карлыханово иномарка наехала на гужевую повозку с пятью пассажирами. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По предварительным данным, жители деревни Новомуслимово направлялись на праздник, который планировался около их села. При повороте налево на гужевую повозку совершила наезд попутная «Тойота Авенсис» под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района.
Пять человек получили травмы, у одной из пассажирок — женщины 65 лет — травматическая ампутация стопы.
Лошадь, которая везла повозку, также получило травмы, специалистам пришлось ее усыпить.