В Башкирии иномарка сбила гужевую повозку, пострадало пять человек

29 мая около 10 часов в Мечетлинском районе на 3 км автодороги Новомуслимово-Емаши-Карлыханово иномарка наехала на гужевую повозку с пятью пассажирами. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.