В Уфе зажало женщину в перевернувшейся машине в результате ДТП

В районе перекрестка улиц Трамвайной, Уфимского шоссе и Седова столкнулись две машины. Пострадала только 31-летняя женщина. Она оказалась зажатой в салоне автомобиля, но её достали очевидцы. Уфимские спасатели совместно с пожарными перенесли женщину до машины скорой помощи.
Во втором автомобиле никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, 28 мая в столице Башкирии на пересечении улиц 50 лет СССР и Менделеева водитель «Ниссан Альмера» сбил пожилую женщину и ребенка. Пострадавшие были доставлены в больницу.