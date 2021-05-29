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В Уфе зажало женщину в перевернувшейся машине в результате ДТП

29 мая 2021, 09:02
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Сегодня, 29 мая, в Уфе произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. На место происшествия прибыли экстренные службы, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

В районе перекрестка улиц Трамвайной, Уфимского шоссе и Седова столкнулись две машины. Пострадала только 31-летняя женщина. Она оказалась зажатой в салоне автомобиля, но её достали очевидцы. Уфимские спасатели совместно с пожарными перенесли женщину до машины скорой помощи.

Во втором автомобиле никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 28 мая в столице Башкирии на пересечении улиц 50 лет СССР и Менделеева водитель «Ниссан Альмера» сбил пожилую женщину и ребенка. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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