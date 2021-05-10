Некоторым россиянам, которые переедут в деревню, выплатят по 1 млн рублей

Выплаты предполагается назначать с 2022 года специалистам до 55 лет, переезжающим в деревню или небольшой город с населением до 50 тыс. человек по программе «Земский работник культуры». Тем, кто отправится в Дальневосточный федеральный округ, — по 2 млн руб. Командировка рассчитана на пять лет, подобная схема распространяется также на врачей и учителей.