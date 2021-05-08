mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая 2021, 17:33

Published 8 мая 2021, 17:33

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплату к 9 мая

Более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплату к 9 мая

8 мая 2021, 17:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Размер выплаты составил 10 тыс. рублей.

Более 32 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.

В частности, в сообщении ведомства отмечается, что Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Средства, которые, согласно указу президента, составляют 10 тыс. руб., получили 32,8 тыс. участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Всем ветеранам деньги были беззаявительно доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников ВОВ — 42 тыс. руб., у инвалидов ВОВ — 32,6 тыс. руб.), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тыс. руб.) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тыс. руб.).

При этом в других республиках бывшего СССР ветераны тоже получают «победные выплаты». Самые высокие в 2021 году среди стран бывшего Советского Союза — у ветеранов в Казахстане — каждый получил примерно по 140 тыс. руб. В Узбекистане ветераны получили около 85 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Материалы по теме
В России в августе выплатят по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет
#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика