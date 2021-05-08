Более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплату к 9 мая

При этом в других республиках бывшего СССР ветераны тоже получают «победные выплаты». Самые высокие в 2021 году среди стран бывшего Советского Союза — у ветеранов в Казахстане — каждый получил примерно по 140 тыс. руб. В Узбекистане ветераны получили около 85 тыс. руб.