Более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплату к 9 мая

Posted 8 мая 2021, 17:33
Published 8 мая 2021, 17:33
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Более 32 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.
В частности, в сообщении ведомства отмечается, что Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Средства, которые, согласно указу президента, составляют 10 тыс. руб., получили 32,8 тыс. участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии.
Всем ветеранам деньги были беззаявительно доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников ВОВ — 42 тыс. руб., у инвалидов ВОВ — 32,6 тыс. руб.), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тыс. руб.) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тыс. руб.).
При этом в других республиках бывшего СССР ветераны тоже получают «победные выплаты». Самые высокие в 2021 году среди стран бывшего Советского Союза — у ветеранов в Казахстане — каждый получил примерно по 140 тыс. руб. В Узбекистане ветераны получили около 85 тыс. руб.