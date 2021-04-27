Жители дома на Конституции в Уфе намерены объявить голодовку из-за возведения высотки

Жители дома на Конституции отправили уведомление о голодовке в адрес президента России Владимира Путина, главы Башкирии Радия Хабиров, премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова, заместителя руководителя администрации главы РБ Рината Баширова и мэра Уфы Сергея Грекова. Решение было принято в связи со строительством высотки во дворе.
Напомним, ранее жители дома уже обращались к Владимиру Путину с требованием остановить строительство многоэтажки. Они также устраивали пикеты, хоронили свою придомовую территорию и приносили к мэрии Уфы таз с тряпками и порошком, попросив городские власти провести генеральную уборку.
Позже Орджоникидзевский районный суд Уфы принял иск от жителей дома о восстановлении их прав на придомовую территорию, однако суд не наложил обеспечительные меры в виде приостановки строительства до окончания процесса. При этом компания ПСК-6 уже возвела два этажа из 27 планируемых.