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Жители дома на Конституции в Уфе намерены объявить голодовку из-за возведения высотки

27 апреля 2021, 09:27
Фото: Со страницы Аллы Яковлевой
Сегодня, 27 апреля, жители дома № 5 на улице Конституции направили уведомление о бессрочной голодовке, которую планируют начать с завтрашнего дня. Данным мера связана со строительством многоэтажки во дворе компанией ПСК-6, принадлежащей депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, сообщила Mkset активистка Алла Яковлева.

Жители дома на Конституции отправили уведомление о голодовке в адрес президента России Владимира Путина, главы Башкирии Радия Хабиров, премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова, заместителя руководителя администрации главы РБ Рината Баширова и мэра Уфы Сергея Грекова. Решение было принято в связи со строительством высотки во дворе.

Напомним, ранее жители дома уже обращались к Владимиру Путину с требованием остановить строительство многоэтажки. Они также устраивали пикеты, хоронили свою придомовую территорию и приносили к мэрии Уфы таз с тряпками и порошком, попросив городские власти провести генеральную уборку.

Позже Орджоникидзевский районный суд Уфы принял иск от жителей дома о восстановлении их прав на придомовую территорию, однако суд не наложил обеспечительные меры в виде приостановки строительства до окончания процесса. При этом компания ПСК-6 уже возвела два этажа из 27 планируемых.

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