Жители дома на Конституции в Уфе намерены объявить голодовку из-за возведения высотки

Позже Орджоникидзевский районный суд Уфы принял иск от жителей дома о восстановлении их прав на придомовую территорию, однако суд не наложил обеспечительные меры в виде приостановки строительства до окончания процесса. При этом компания ПСК-6 уже возвела два этажа из 27 планируемых.