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Posted 4 апреля 2021, 07:38

Published 4 апреля 2021, 07:38

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Плюс 105 больных: в Башкирии продолжает расти количество зараженных коронавирусом

Плюс 105 больных: в Башкирии продолжает расти количество зараженных коронавирусом

4 апреля 2021, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Актуальную сводку по заболеваемости Covid-19 опубликовал Оперштаб Башкирии.

Согласно актуальным данным, за минувшие сутки еще 105 человек заболели коронавирусом в Башкортостане. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперштаб Башкирии».

Таким образом, общее число инфицированных в республике составляет на данный момент 32778 человек.

Также за минувшие сутки вылечилось от Covid-19 203 пациента, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию в регионе составляет 28238 человек.

При этом статистика смертельных случаев не снижается: оперативный штаб сообщает о еще трех пациентах, скончавшихся от COVID-19. Таким образом общее количество летальных исходов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в республике составляет 373 случая.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров утвердил изменения в указ о повышенной готовности. Согласно документу, обязательная самоизоляция для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями продолжается до 14 апреля.

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#Андрей Королев#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Здравоохранение
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