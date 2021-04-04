Плюс 105 больных: в Башкирии продолжает расти количество зараженных коронавирусом

Posted 4 апреля 2021, 07:38
Published 4 апреля 2021, 07:38
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Согласно актуальным данным, за минувшие сутки еще 105 человек заболели коронавирусом в Башкортостане. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперштаб Башкирии».
Таким образом, общее число инфицированных в республике составляет на данный момент 32778 человек.
Также за минувшие сутки вылечилось от Covid-19 203 пациента, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию в регионе составляет 28238 человек.
При этом статистика смертельных случаев не снижается: оперативный штаб сообщает о еще трех пациентах, скончавшихся от COVID-19. Таким образом общее количество летальных исходов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в республике составляет 373 случая.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров утвердил изменения в указ о повышенной готовности. Согласно документу, обязательная самоизоляция для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями продолжается до 14 апреля.