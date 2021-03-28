Уфимец выманил у соседа по больничной палате взятку для чиновников

Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года уфимец Альберт Хисамов предложил соседу по больничной палате помочь в выделении земельных участков в Иглинском районе под карьеры с добычей песчано-гравийной смеси. «решить вопрос» он пообещал за 350 тысяч рублей, которые, по его словам, якобы понадобятся на взятки чиновникам.
Следствие считает, что обвиняемый присвоил полученные деньги. Когда же он попросил «на взятки» еще 2 млн рублей, знакомый обратился в ФСБ. В итоге Хисамов был задержан с поличным при получении денег.
Сообщается, что он частично признал свою вину.
По данным МВД по РБ, только за прошедшие сутки в дежурные части органов внутренних дел республики поступило 12 сообщений, связанных с общеуголовными мошенничествами. В их числе зарегистрированы: 5 фактов обмана граждан под видом сотрудников банковских учреждений, 2 - при покупке товаров через Интернет, 2 – при предоставлении услуг, 2 факта обмана граждан под видом сотрудников торговых (трейдинговых) платформ, 1 факт с помощью взломанных аккаунтов в социальных сетях. Общая сумма ущерба граждан, ставших жертвами мошенников за сутки, превысила 6 миллионов 300 тысяч рублей.