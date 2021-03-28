Уфимец выманил у соседа по больничной палате взятку для чиновников

По данным МВД по РБ, только за прошедшие сутки в дежурные части органов внутренних дел республики поступило 12 сообщений, связанных с общеуголовными мошенничествами. В их числе зарегистрированы: 5 фактов обмана граждан под видом сотрудников банковских учреждений, 2 - при покупке товаров через Интернет, 2 – при предоставлении услуг, 2 факта обмана граждан под видом сотрудников торговых (трейдинговых) платформ, 1 факт с помощью взломанных аккаунтов в социальных сетях. Общая сумма ущерба граждан, ставших жертвами мошенников за сутки, превысила 6 миллионов 300 тысяч рублей.