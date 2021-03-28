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Руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» рассказало о кадровых перестановках

28 марта 2021, 06:01
Фото: Mkset.ru
Руководители клуба «Салават Юлаев» сообщили, что определились, с кем из хоккеистов будут продлены договоры.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о планах команды на следующий сезон. Подробности он сообщил в интервью «Башинформу».

Основной новостью стало то, что главным тренером по-прежнему будет финн Томи Лямса, об остальных членах тренерского штаба и команды точной информации пока нет.

Александр Курносов отметил, что игры в плей-офф помогли сделать надлежащие выводы о качестве игры хоккеистов. С одними из них контракты могут быть продлены, с другими –расторгнуты. Переговоры с хоккеистами находятся в начальной стадии.

Напомним, что в играх 1/2 финала Восточной конференции «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» с безнадежным счетом 0-4.

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