Руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» рассказало о кадровых перестановках

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о планах команды на следующий сезон. Подробности он сообщил в интервью «Башинформу».
Основной новостью стало то, что главным тренером по-прежнему будет финн Томи Лямса, об остальных членах тренерского штаба и команды точной информации пока нет.
Александр Курносов отметил, что игры в плей-офф помогли сделать надлежащие выводы о качестве игры хоккеистов. С одними из них контракты могут быть продлены, с другими –расторгнуты. Переговоры с хоккеистами находятся в начальной стадии.
Напомним, что в играх 1/2 финала Восточной конференции «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» с безнадежным счетом 0-4.