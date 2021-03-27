Синоптики назвали цифры подъёма уровней рек во время весеннего паводка в Башкирии

Согласно прогнозу, осеннее увлажнение Белой до г. Стерлитамака составляет 75 мм, это близко к норме, а реки Уфы – 107 мм, на 20% выше нормы. Зимняя водность рек бассейна реки Белой превышает средние многолетние значения на 20-50%. По данным снегосъемок запас воды в снеге в бассейнах реки Буй на 26% меньше нормы, реки Дема – на 30% выше нормы. В целом по бассейну реки Белой составляет 131-143 мм, что близко к средним многолетним значениям на весну. Синоптики уточнили, что при дружном развитии весеннего половодья, в период вскрытия степных и горных рек, возможны образования заторов льда, при которых максимальные уровни воды могут превысить прогнозные значения.