Спасатели предупредили жителей Уфы о начале половодья в первой половине апреля

Спасатели отметили, что перед этим следует запастись спасательными кругами и жилетами, а также перенести все материальные ценности на верхние этажи или вывезти в другие места. Хозяйственную утварь лучше привязать, чтобы избежать ее перемещение в воде. Также жителей города предупредили, что эвакуироваться самостоятельно лучше не стоит, на место сразу нужно вызвать спасателей.