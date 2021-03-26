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Спасатели предупредили жителей Уфы о начале половодья в первой половине апреля

26 марта 2021, 10:18
Фото: pixabay.com
Сотрудники Управления гражданской защиты предупредили жителей Уфы, проживающих около водоемов, о скором половодье. Согласно прогнозу синоптиков, уровень воды начнет подниматься в первой половине апреля, когда вскроются реки.

Спасатели отметили, что перед этим следует запастись спасательными кругами и жилетами, а также перенести все материальные ценности на верхние этажи или вывезти в другие места. Хозяйственную утварь лучше привязать, чтобы избежать ее перемещение в воде. Также жителей города предупредили, что эвакуироваться самостоятельно лучше не стоит, на место сразу нужно вызвать спасателей.

По городу на время паводка будут работать оперативные штабы. Они будут расположены во всех районах города. Их адреса вы можете посмотреть по ссылке.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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