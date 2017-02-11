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В Башкирии активно готовятся к весеннему половодью

11 февраля 2017, 13:37
Противопаводковую комиссию возглавил Марат Магадеев.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, прьемьер-министр Рустэм Марданов подписал распоряжение об организации в период весеннего половодья 2017 года комплекса противопаводковых мероприятий.

В феврале будут проводиться командно-штабные тренировки с отработкой вопросов оповещения населения об угрозах или о возникновении чрезвычайных ситуаций во всех районах Уфы. К середине марта будут готовы предварительные прогнозы по запасам воды в снежном покрове. При необходимости подготовят передвижные отряды из бригад взрывников для устранения ледовых заторов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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