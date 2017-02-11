В Башкирии активно готовятся к весеннему половодью

В феврале будут проводиться командно-штабные тренировки с отработкой вопросов оповещения населения об угрозах или о возникновении чрезвычайных ситуаций во всех районах Уфы. К середине марта будут готовы предварительные прогнозы по запасам воды в снежном покрове. При необходимости подготовят передвижные отряды из бригад взрывников для устранения ледовых заторов.